Son dakika haberleri... Ağır hasta sayısı 2 bin 82 oldu, 19 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 14 bin 226'ya yükseldi
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Son dakika haberleri... Ağır hasta sayısı 2 bin 82 oldu, 19 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 14 bin 226'ya yükseldi

Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Ağır hasta sayısı 2 bin 82 oldu, 19 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 14 bin 226'ya yükseldi

Son dakika gündem haberine göre Ağır hasta sayısı 2 bin 82 oldu, 19 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 14 bin 226'ya yükseldi.

Ağır hasta sayısı 2 bin 82 oldu, 19 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 14 bin 226'ya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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