Son dakika haberleri... Ağır hasta sayısı 2 bin 82 oldu, 19 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 14 bin 226'ya yükseldi

Son dakika gündem haberine göre Ağır hasta sayısı 2 bin 82 oldu, 19 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 14 bin 226'ya yükseldi.