Son dakika haberleri... Ağır hasta 1474 oldu, 17 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862'ye yükseldi.
16.03.2021 20:11 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:14
Son dakika haberine göre Ağır hasta 1474 oldu, 17 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862'ye yükseldi.
Ağır hasta 1474 oldu, 17 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862'ye yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap