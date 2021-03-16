Son dakika haberleri... Ağır hasta 1474 oldu, 17 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862'ye yükseldi.
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Son dakika haberleri... Ağır hasta 1474 oldu, 17 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862'ye yükseldi.

16.03.2021 20:11 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:14
Son dakika haberleri... Ağır hasta 1474 oldu, 17 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862'ye yükseldi.

Son dakika haberine göre Ağır hasta 1474 oldu, 17 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862'ye yükseldi.

Ağır hasta 1474 oldu, 17 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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