Son dakika haberleri! Ağır hasta 1423 oldu, 8 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi.
05.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 05.02.2021 19:15
Son dakika gelişmesine göre Ağır hasta 1423 oldu, 8 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi.
Ağır hasta 1423 oldu, 8 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz