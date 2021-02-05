Son dakika haberleri! Ağır hasta 1423 oldu, 8 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi.

Son dakika gelişmesine göre Ağır hasta 1423 oldu, 8 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi.