Son dakika haberleri! Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Taştan, JAKEM Komutanı Altın'ı ziyaret etti
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Son dakika haberleri! Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Taştan, JAKEM Komutanı Altın'ı ziyaret etti

05.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:21
Son dakika haberleri! Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Taştan, JAKEM Komutanı Altın'ı ziyaret etti

Bir son dakika haberine göre Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdullah Taştan, Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın'ı ziyaret etti.

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdullah Taştan, Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın'ı ziyaret etti.

Nevşehir 1.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdullah Taştan, JAKEM Komutanlığını ziyaret etti. JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, Taştan'a JAKEM tarafından yapılan çalışmaları anlatırken komutanlık içerisinde bulunan müzeyi gezdirdi.

2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Durgun'dan JAKEM'e ziyaret

Nevşehir 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Barış Durgun'da JAKEM Komutanlığını ziyaret ederek Jandarma Albay Ercan Altın ile bir süre görüştü.

2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Barış Durgun'a JAKEM Komutanlığını gezdiren Jandarma Albay Ercan Altın daha sonra ise JAKEM Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar hakkında Durgun'a bilgiler verdi.

Ziyaret günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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