Son dakika haberleri: Ağbal: "TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak."
25.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:36
Son dakika ekonomi haberi... Ağbal: "TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak.
Ağbal: "TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır