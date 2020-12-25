Son dakika haberleri: Ağbal: "TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak."
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Son dakika haberleri: Ağbal: "TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak."

25.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:36
Son dakika haberleri: Ağbal:

Son dakika ekonomi haberi... Ağbal: "TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak.

Ağbal: "TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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