Son dakika haberleri: Ağbal: "Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. TCMB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız."
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Son dakika haberleri: Ağbal: "Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. TCMB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız."

16.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:37
Son dakika haberleri: Ağbal:

Edinilen son dakika haberine göre Ağbal: "Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır.

Ağbal: "Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. TCMB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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