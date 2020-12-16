Son dakika haberleri: Ağbal: "Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. TCMB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız."
16.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:37
Edinilen son dakika haberine göre Ağbal: "Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır.
Ağbal: "Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. TCMB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu