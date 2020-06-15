Son dakika haberleri: Ağabeyini aldattığını öne sürdüğü yengesini bıçaklayarak öldürdü
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Son dakika haberleri: Ağabeyini aldattığını öne sürdüğü yengesini bıçaklayarak öldürdü

Gelen son dakika haberlerine göre Ağabeyini aldattığını öne sürdüğü yengesini bıçaklayarak öldürdü Manisa'nın Kula ilçesinde bir şahıs, ağabeyini aldattığını öne sürdüğü yengesini tarlada tütün kırdığı sırada bıçaklayarak öldürdü.

15.06.2020 20:42 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:25

Ağabeyini aldattığını öne sürdüğü yengesini bıçaklayarak öldürdü

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde bir şahıs, ağabeyini aldattığını öne sürdüğü yengesini tarlada tütün kırdığı sırada bıçaklayarak öldürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak cinayet işlediğini söyleyen zanlı, olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Kula'ya bağlı kırsal Topuzdamları Mahallesi'nde yaşayan Ali K. (37), Yortan mevkisindeki kendisine ait tütün tarlasında çalışan ağabeyinin eşi Nazmiye K.'nın yanına gitti. Yengesi ile tartışan Ali K., yanındaki bıçakla yengesini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak cinayet işlediğini ve teslim olacağını söyledi. Olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta saklanan zanlı, olay yerine gelen jandarma ekiplerine elindeki suç unsuru bıçakla beraber teslim oldu. Savcılık talimatı ile gözaltına alınan zanlı, ilk ifadesinde yengesinin ağabeyini aldattığını düşünerek öldürdüğünü söyledi. Nazmiye K.'nın cenazesi ise, olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizleri geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri: Ağabeyini aldattığını öne sürdüğü yengesini bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: İHA

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