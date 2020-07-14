Son dakika haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Son dakika haberleri... Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 45,00 lira, en yüksek 48,00 liradan satıldı.
14.07.2020 15:19 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:26
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 45,00 lira, en yüksek 48,00 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|45,00
|48,00
|Karkas et
|HTS
|25,00
|40,00
|Buğday
|HMS
|1,43
|1,76
|Arpa
|HMS
|1,18
|1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Kaynak: AA