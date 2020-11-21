Son dakika haberleri | AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından aşeren eşi için erik almaya çıktı

Son dakika haberine göre İl Emniyet Müdürlüğünün sokağa çıkma kısıtlaması için kontrol noktaları kurması Kısıtlamanın başlamasının ardından araçların durdurulması Polis ekiplerinin araç sürücülerine eve gitmeleri uyarılarında bulunması Aşeren eşi için kırmızı erik almaya giden vatandaş Esnafların dükkanlarını...

İl Emniyet Müdürlüğünün sokağa çıkma kısıtlaması için kontrol noktaları kurması

Kısıtlamanın başlamasının ardından araçların durdurulması

Polis ekiplerinin araç sürücülerine eve gitmeleri uyarılarında bulunması

Aşeren eşi için kırmızı erik almaya giden vatandaş

Esnafların dükkanlarını temizlemesi

Esnafların dükkanlarını kapatması - Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Anıtpark, Kent Meydanı, Yeşilyol ve Ambaryolu gibi en işlek cadde ve sokaklarda saat 20.00'den sonra araç yoğunluğu azaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Afyonkarahisar'ın çevre illerle bağlantı yollarında uygulama noktaları kurdu. Uygulama noktalarında durdurulan bazı sürücülerinin diyalogları ise gülümseten anlara sahne oldu. Bir araç sürücüsü, eşinin hamile olduğunu ve aşerdiği için başka bir mahalleye kırmızı erik almaya gittiğini söyledi. İlk duyduğunda şaşıran polis memuru da sürücünün, kırmızı eriği alıp hemen evine gitmesini istedi. Bazı sürücüler işten çıkıp eve gittiklerini, bazıları da nöbetçi eczaneye gittiklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz