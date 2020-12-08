Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da üzerine yatak yorgan devrilen bebek hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da üzerine yatak yorgan devrilen bebek hayatını kaybetti

08.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:10
Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da üzerine yatak yorgan devrilen bebek hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde üzerine yatak yorgan devrilen bebek yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde üzerine yatak yorgan devrilen bebek yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Çayıryazı köyünde yaşayan E.A, evinin oturma odasında bebeği M.A'yı sabah uyuttuktan sonra avludaki işleri yapmak için dışarı çıktı.

Bir süre sonra odaya giden anne E.A, bebeğin üzerine yatak yorganın devrildiğini gördü.

M.A'nın nefes almadığını fark eden E.A, durumu önce akrabalarına, ardından 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Bebek M.A'nın cesedi, önce Çay Devlet Hastanesi morguna, ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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