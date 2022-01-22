Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Burmalı Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, sokakta şüphelendikleri S.Ö. ile F.G'nin üstünde ve iş yerlerinde 87 gram esrar, 58 uyuşturucu hap, ruhsatsız pompalı tüfek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 240 lira ele geçirdi.

Bu kişilerle irtibatlı olan H.G. de gözaltına alındı.

S.Ö. ve F.G. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı, adliyeye sevk edilen H.G. ise hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Güncel, Haber

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