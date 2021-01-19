Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

19.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:08
Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... Afyonkarahisar merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik planlı çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Afyonkarahisar ile İstanbul'da 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik 9 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Adreslerdeki aramada, bir miktar uyuşturucu, pompalı tüfek, 3 tabanca, kurusıkı tabanca, 23 kartuş ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Operasyonda, Afyonkarahisar'da G.B, Y.Y, Ö.S, M.S, İ.K, M.R.B. ve S.C.A, İstanbul'da ise M.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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