Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Cumhuriyet Mahallesinde bir eve düzenlediği operasyonda, 104 sentetik hap ile kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Adresteki, Ö.F.S. ile Ö.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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