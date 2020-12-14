Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

14.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:16
Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Afyonkarahisar'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çay ilçe merkezinde 2 ve Yeşilyurt köyünde bulunan 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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