Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
14.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:16
Son dakika gündem haberi... Afyonkarahisar'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
Afyonkarahisar'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çay ilçe merkezinde 2 ve Yeşilyurt köyünde bulunan 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay