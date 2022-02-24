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Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA, Arif Yavuz - Güncel
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Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda 122 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Güncel, Haberler

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