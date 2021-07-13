Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli, serbest bırakıldı
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Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli, serbest bırakıldı

Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli, serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fransa'dan Emirdağ'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, şüpheli aracı ilçe girişinde durdurdu.

Araçtan inerek kaçmaya çalışan U.Y. ile M.Y. yaşanan kovalamacanın ardından kısa sürede yakalandı.

Şüphelilerin üst ile aracında yapılan aramada 67 gram Afgan sakızı (Juan) ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.Y. ile M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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