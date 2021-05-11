Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.A'yı yakaladı. Ekiplerin yaptığı aramada ise 16 sentetik hap, bir miktar eroin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

operasyon kapsamında firari bir kişinin de arandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz