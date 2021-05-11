Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.A'yı yakaladı. Ekiplerin yaptığı aramada ise 16 sentetik hap, bir miktar eroin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

operasyon kapsamında firari bir kişinin de arandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

Uyuşturucu baronu Cemal Nayır hayatını kaybetti
Uyuşturucu baronu Cemal Nayır hayatını kaybetti
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü
Otomobilin motoruna giren yılanı çıplak elle çıkardılar
Otomobilin motoruna giren yılanı çıplak elle çıkardılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Eda Ece Demet Akalın Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Samet Aybaba Yılmaz Vural Sergen Yalçın Mete Kalkavan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 18:46:34. #1.15#

title