Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda Kütahya kara yolu Polis Moral Eğitim Müdürlüğü kavşağında durdurduğu araçta yaptığı aramada, 95 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Ekipler, araçtaki Y.A'yı "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alırken, M.K. ile M.Ç. hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz