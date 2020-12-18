Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

18.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:30
Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler... Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda Kütahya kara yolu Polis Moral Eğitim Müdürlüğü kavşağında durdurduğu araçta yaptığı aramada, 95 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Ekipler, araçtaki Y.A'yı "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alırken, M.K. ile M.Ç. hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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