Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaralanan genç kız yaşamını yitirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaralanan genç kız yaşamını yitirdi

AA, Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaralanan genç kız yaşamını yitirdi

Son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde iki gündür tedavi gören Kübra Tuncer (26) kurtarılamadı.

Hastanedeki işlemlerin ardından Tuncer'in cenazesi Paşa Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan namazın ardından genç kızın cenazesi Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyündeki mezarlıkta defnedildi.

Kübra Tuncer'in, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hikmet Tuncer'in kızı olduğu öğrenildi.

Kaza

İbrahim Gökcen (22) idaresindeki 35 AY 4214 plakalı otomobil, 6 Şubat'ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önünde Musab Tuncer yönetimindeki 03 ADJ 048 plakalı otomobile çarpmıştı.

Kazada, Musab Tuncer ve beraberindeki Kübra Tuncer ile 35 AY 4214 plakalı otomobilde bulunan Kübra Gökcen yaralanmıştı.

Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaralanan genç kız yaşamını yitirdi

Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaralanan genç kız yaşamını yitirdi

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title