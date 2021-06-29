AFYONKARAHİSAR'DA TERÖRE DESTEK VEREN 2 KİŞİ YAKALANDI

AFYONKARAHİSAR'da, terör örgütüne para aktararak, destek verdiği belirlenen 2 kişi, polisin operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı.

AFYONKARAHİSAR'da, terör örgütüne para aktararak, destek verdiği belirlenen 2 kişi, polisin operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terörizmin finansmanı ve kara para aklama faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, terör örgütüne destek verdiği tespit edilen M.A. ve Y.H.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Örgüte para transferi yaptıkları ve Afyonkarahisar'da oturdukları tespit edilen, Suriye vatandaşı M.A. ile Suriye vatandaşıyken Türk vatandaşlığına geçen Y.H., saat 07.00 sıralarında düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı