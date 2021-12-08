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AFYONKARAHİSAR - Sokak köpeğine kötü muamele güvenlik kamerasında

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, minibüs sürücüsünün yolda yatan köpeği ezmeye çalışması, ardından köpeğe dubayla vurulması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, minibüs sürücüsünün yolda yatan köpeği ezmeye çalışması, ardından köpeğe dubayla vurulması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde esnaf A.T. (37) iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen, sokak köpeğine kötü muamele görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntüleri inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeğine kötü muamelede bulunanın minibüs sürücüsü M.I. (37), dubayla vuranın ise F.I. (61) olduğunu belirledi.

Ekipler, Sinanpaşa Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle M.I. ile F.I hakkında adli ve idari işlem yaptı.

Kötü muamele güvenlik kamerasınca kaydedildi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde minibüs sürücüsünün yolda yatan köpeği ezmeye çalışması, ardından F.I'nın köpeğe duba fırlatması yer alıyor. Dubanın isabet ettiği köpek, önce yere düşüyor ardından kaçıyor.

AFYONKARAHİSAR - Sokak köpeğine kötü muamele güvenlik kamerasında

AFYONKARAHİSAR - Sokak köpeğine kötü muamele güvenlik kamerasında

AFYONKARAHİSAR - Sokak köpeğine kötü muamele güvenlik kamerasında

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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