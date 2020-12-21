Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 91 kişiye ceza yazıldı
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Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 91 kişiye ceza yazıldı

21.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:40
Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 91 kişiye ceza yazıldı

Son dakika haberler... Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 91 kişiye ceza kesildi.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 91 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu kent merkezi ile Emirdağ, Sandıklı, Dinar, Çobanlar, Sinanpaşa, Çay, İscehisar ve Bolvadin ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem uygulandı.

Kentte tedbirlere uymayan 91 kişiye idari para cezası yazıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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