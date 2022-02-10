Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da sobadan sızan gazdan zehirlenen bir kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da sobadan sızan gazdan zehirlenen bir kişi öldü

AA, Canan Tükelay - Güncel
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Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da sobadan sızan gazdan zehirlenen bir kişi öldü

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi öldü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi öldü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Özburun beldesinde Hüseyin Ş. ile eşi S.Ş. ve gelini D.Ş'den haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Baygın halde bulunan S.Ş. ve D.Ş. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Söz konusu kişilerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi.

AA / Canan Tükelay - Güncel

Karahisar, Özburun, Ölü, Güncel, Haberler

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