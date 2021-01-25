Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki alkollü çifte para cezası kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki alkollü çifte para cezası kesildi

25.01.2021 23:59 | Son Güncelleme: 26.01.2021 00:03
Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da polisin

Son dakika haber... Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan otomobildeki alkollü çifte, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 9 bin 200 lira para cezası verildi.

Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan otomobildeki alkollü çifte, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 9 bin 200 lira para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Şeyh Şamil Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir otomobilin trafiği tehlikeye düşürdüğü şeklinde 155'e ihbarda bulunuldu.

Bunun üzerine plakası tespit edilen otomobil, Otogar kavşağında polis ekiplerince durdurulmak istendi.

"Dur" ihtarına uymayan otomobilin kaçış güzergahına çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Polis Meslek Yüksekokulu yolunda yakalanan otomobilde, isimleri öğrenilemeyen alkollü evli bir çift olduğu belirlendi.

Ekiplerin işlem yapmasına zorluk çıkaran çifte, "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek" ve "trafiği tehlikeye düşürmek"ten 9 bin 200 lira para cezası kesildi.

Otomobillerinin otoparka çekildiği çiftin polis aracına bindirilerek hastaneye alkol muayenesi testine götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Selçuk Özdağ Meral Akşener Enis Berberoğlu
Magazin Feyza Aktan Ceyda Düvenci Seren Serengil Tuba Büyüküstün
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ali Şansalan Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Nijerya Başakşehir Mesut Özil Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki alkollü çifte para cezası kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 00:08:15. #1.14#
title