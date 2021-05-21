Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da pelet yakıtı üretilen tesiste çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da pelet yakıtı üretilen tesiste çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da pelet yakıtı üretilen tesiste çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, doğadaki lifli atıkların sıkıştırılmasıyla oluşturulan pelet yakıtı üretilen tesiste çıkan yangın söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, doğadaki lifli atıkların sıkıştırılmasıyla oluşturulan pelet yakıtı üretilen tesiste çıkan yangın söndürüldü.

İstasyon Caddesi'nde faaliyet gösteren pelet yakıtı üreten tesisin bahçesindeki mısır balyaları ve kamışların bulunduğu alanda çıkan yangına, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Afyonkarahisar, Konya, Kütahya, Uşak, Burdur ve Isparta'dan gelen itfaiye ekiplerince gece boyunca müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Afyonkarahisar Valiliği, Sultandağı Kaymakamlığı ve AFAD koordinasyonunda 35 itfaiye aracı ile 10 iş makinesinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tesisin 12 dönümlük stok sahasında bulunan yaklaşık 5 bin ton mısır balyası ile kamışın zarar gördüğü bildirildi.

Dün tesisin bahçesindeki mısır balyaları ve kamışların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunmuştu.

Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da pelet yakıtı üretilen tesiste çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da pelet yakıtı üretilen tesiste çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da pelet yakıtı üretilen tesiste çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da pelet yakıtı üretilen tesiste çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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