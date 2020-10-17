Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yaya öldü

17.10.2020 00:07 | Son Güncelleme: 17.10.2020 00:10
Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Tercan Dal (39) idaresindeki 42 FNM 57 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Işıklar beldesi Şeker Fabrikası önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Endi'ye (29) çarptı.

Kazada, Endi olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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