Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da maske takmayan 9 kişiye 8 bin 100 lira ceza verildi
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Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da maske takmayan 9 kişiye 8 bin 100 lira ceza verildi

02.10.2020 11:23 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:29
Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da maske takmayan 9 kişiye 8 bin 100 lira ceza verildi

Son dakika habere göre Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmayan 9 kişiye 8 bin 100 lira ceza uygulandı.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmayan 9 kişiye 8 bin 100 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, sorumluluk alanlarında Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, kentteki denetimlerde, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında uyarılarda bulundu.

Denetimler sırasında maske takmadıkları belirlenen 9 kişiye toplam 8 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, ekipler, Şeyh Şamil Bulvarı ile Bedesten Kavşağı'nda şüphe üzerine durdurulan 2 araçta yaptığı aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 40 mermi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Polis ekipleri, araç sürücüleri E.D. ve A.N. hakkında adli ve idari işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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