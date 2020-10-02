Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da maske takmayan 9 kişiye 8 bin 100 lira ceza verildi

Son dakika habere göre Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmayan 9 kişiye 8 bin 100 lira ceza uygulandı.