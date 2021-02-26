Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'da bir evde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 42 bin 188 lira ceza uygulandı.

Afyonkarahisar'da bir evde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 42 bin 188 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'ndeki bir evde Kovid-19 önlemlerine uyulmadığı ve kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

Evdeki kumar materyallerine el koyan ekipler, 8 kişiye kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten 42 bin 188 lira ceza verdi.

Ekipler, V.K. ile H.K. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz