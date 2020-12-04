Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da kısıtlama öncesi polis sürücü ve yayaları uyardı
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Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da kısıtlama öncesi polis sürücü ve yayaları uyardı

04.12.2020 23:34 | Son Güncelleme: 04.12.2020 23:39
Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da kısıtlama öncesi polis sürücü ve yayaları uyardı

Son dakika gündem haberine göre AFYONKARAHİSAR'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde polis ekipleri, sürücüleri ve yayaları, evlerine gitmeleri yönünde uyardı.

AFYONKARAHİSAR'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde polis ekipleri, sürücüleri ve yayaları, evlerine gitmeleri yönünde uyardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma yasağı saat 21.00 itibarıyla Afyonkarahisar'da da başladı. Afyonkarahisar kent merkezinde Zafer Meydanı, Kadınana Caddesi, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı, Yeşilyol Caddesi, Ordu Bulvarı ve şehrin birçok kavşak noktasında araç ve yaya trafiği, kısıtlama öncesinde durma noktasına geldi. Kısıtlama öncesi vatandaşların marketlerden, fırınlardan ve diğer işletmelerden fazlaca alışveriş yaptıkları görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü'nce, şehirlerarası yollar dahil olmak üzere kentte 7 uygulama nokta oluşturuldu. Polis, sürücüleri ve yayaları, evlerine gitmeleri yönünde uyardı.


Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da kısıtlama öncesi polis sürücü ve yayaları uyardı
Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da kısıtlama öncesi polis sürücü ve yayaları uyardı
Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da kısıtlama öncesi polis sürücü ve yayaları uyardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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