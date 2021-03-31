Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da kazara kayınpederini öldürdüğü iddia edilen zanlı, serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da kazara kayınpederini öldürdüğü iddia edilen zanlı, serbest bırakıldı

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da kazara kayınpederini öldürdüğü iddia edilen zanlı, serbest bırakıldı

Son dakika haber: Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde ruhsatsız tabancayla kayınpederini kazara öldürdüğü öne sürülen zanlı, adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde ruhsatsız tabancayla kayınpederini kazara öldürdüğü öne sürülen zanlı, adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaöz beldesindeki bir nikahta tabancayla havaya ateş açılması sonucu yaralanan Ali A, kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan zanlı A.Y. ise İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay

İddiaya göre, A.Y. (27), 25 Mart'ta katıldığı nikah töreninin ardından, gelin ve damadın Kocaöz beldesindeki bir eve getirildiği sırada belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla havaya ateş etmiş, çıkan mermi kazara kayınpederi Ali A'nın (55) başına isabet etmişti. Durumu ağır olan Ali A, hastaneye kaldırılmıştı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Y'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Ömer Çelik İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hazal Kaya Demet Akalın Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Mesut Bakkal Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da kazara kayınpederini öldürdüğü iddia edilen zanlı, serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 16:43:10. #1.16#
title