Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da, karantina süreci tamamlanan FETÖ zanlısı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da, karantina süreci tamamlanan FETÖ zanlısı tutuklandı

05.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:34
Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da, karantina süreci tamamlanan FETÖ zanlısı tutuklandı

Son dakika haber: Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem kadın yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan şüpheli kadın, karantina sürecinin sona ermesinin ardından tutuklandı.

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem kadın yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan şüpheli kadın, karantina sürecinin sona ermesinin ardından tutuklandı.

Adresinde Kovid-19 karantina süreci sona eren Ş.K, polis ekiplerince emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan Ş.K, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyon

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Aralık'ta FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığını tespit edilen 7 kadın zanlıyı, kent merkezi ve Sandıklı ilçesinde eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı.

6 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılırken, Ş.K. ise Kovid-19 testi pozitif çıkması üzerinde adresinde karantinaya alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Ali Koç Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kız Kaza Elazığ Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da, karantina süreci tamamlanan FETÖ zanlısı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 17:57:07. #1.15#
title