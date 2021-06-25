Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da kaçak kazı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı
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Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da kaçak kazı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da kaçak kazı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde bir evde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı, serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde bir evde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı, serbest bırakıldı.

Çukur Mahallesi'ndeki bir evde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak yaptıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan 7 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İscehisar ilçesindeki bir evde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatmış, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 3 metre derinliğinde çukurun içerisinde yaklaşık 25 metre uzunluğunda tünel ve tünelde de tarihi eser olduğu değerlendirilen sütunlar, çuvallara gizlenmiş yazıt, heykel ve lahitler ile kazıda kullanılan hilti, kazma ve kürek ele geçirilmişti.

Kaçak kazı yapılan evde bulunan 7 şüpheli "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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