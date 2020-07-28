Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da ilk "pediatrik kemik iliği nakli" gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da ilk "pediatrik kemik iliği nakli" gerçekleştirildi

Son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde, ilk pediatrik kemik iliği naklinin başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da ilk
28.07.2020 19:23 | Son Güncelleme: 28.07.2020 21:54

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde, ilk pediatrik kemik iliği naklinin başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

AFSÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı ve Terapötik Aferez Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Eker, Zafer Sağlık Külliyesi F Blok'taki Kemik İliği Nakli Ünitesi önünde düzenlenen basın toplantısında, gerçekleştirilen operasyonun üniversitelerindeki ilk çocuk kemik iliği nakli olduğunu söyledi.

Tedaviyi başarıyla gerçekleştirmenin sevincini ve gururunu yaşadıklarını dile getiren Eker, sağlığına kavuşan 14 yaşındaki erkek çocuk hastanın tek tedavi şansının kemik iliği nakli olduğunu anlattı.

İbrahim Eker, şöyle konuştu:

"Öncelikle hastanın anne, baba ve kardeşlerini taradık ve 8 yaşındaki erkek kardeşinin tam uyumlu olduğunu saptadık. Hastanın kemik iliğini boşaltmak, nakledeceğimiz kemik iliğine yer açmak ve doku reddini engellemek için 6 gün süren hazırlık protokolü adını verdiğimiz yoğun bir tedavi süreci uyguladık. Bu sürecin ardından genel anestezi altında, ameliyathanede yaklaşık 2 saat süren bir işlem ile vericinin leğen kemiklerinden topladığımız kemik iliğini hastamıza başarılı bir şekilde naklettik."

Hastaya nakledilen kemik iliğinin tutarak sağlıklı hücreleri kendi başına yeteri kadar üretmeye başladığının bilgisini de veren Eker, hastayı kısa sürede taburcu etmeyi planladıklarını, bundan sonraki tedavinin ise ayaktan takip edileceğini kaydetti.

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş da kemik iliği nakli gibi üst düzey bir tedavinin Afyonkarahisar'da uygulanmasına vesile olan bütün akademik ve idari personele teşekkür ettiğini dile getirdi.

Okumuş, "Hedefimiz, AFSÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesini, sayılı uluslararası akredite kemik iliği nakli merkezleri arasına sokmaktır." ifadesini kullandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış Güncel
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Magazin
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun '50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek' iddiasına yanıt verdi Güncel
İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun "50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek" iddiasına yanıt verdi
Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı 3. Sayfa
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı Magazin
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu 3. Sayfa
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 963 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 963 yeni vaka tespit edildi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Irak'ta ABD üssüne yine füzeli saldırı düzenlendi
Irak'ta ABD üssüne yine füzeli saldırı düzenlendi
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför 'Ben kendimi feda ediyorum' demiş
Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför "Ben kendimi feda ediyorum" demiş
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı
Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı
Almanya, Libya açıklarına asker gönderiyor
Almanya, Libya açıklarına asker gönderiyor
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil'in doktorundan sevindiren açıklama
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil'in doktorundan sevindiren açıklama
Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu
Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte geri adım attı: Diyaloğa hazırız
Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte geri adım attı: Diyaloğa hazırız
Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı
Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Özlem Zengin İlhan Cihaner Pınar Gültekin Ahmet Davutoğlu
Magazin Deniz Seki Ozan Güven Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Falcao Yılmaz Vural Abdullah Avcı Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Dha Bayram İntihar Saldırı
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da ilk "pediatrik kemik iliği nakli" gerçekleştirildi - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 22:33:08. #1.15#
title