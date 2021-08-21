Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da eşini ve çocuğunu tabancayla öldüren kişi yaşamına son verdi
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Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da eşini ve çocuğunu tabancayla öldüren kişi yaşamına son verdi

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da eşini ve çocuğunu tabancayla öldüren kişi yaşamına son verdi
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde eşini ve çocuğunu tabancayla vurarak öldüren kişi, intihar etti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde eşini ve çocuğunu tabancayla vurarak öldüren kişi, intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Dadak köyünde yaşayan Hanife Meydan (36) ile oğlu Egemen Meydan (2) evlerinde silahla vurulmuş olarak bulundu.

Hanife Meydan'ın eşi Mehmet Meydan da (47) evin merdiven boşluğunda kablo ile asılı olarak bulundu.

Jandarma ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Mehmet Meydan'ın olay yerinde bulunan tabanca ile eşini ve oğlunu öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenazeler morga götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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