Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da düzensiz göçmenlere yönelik polis denetimi - Haberler
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Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da düzensiz göçmenlere yönelik polis denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da düzensiz göçmenlere yönelik polis denetimi

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da polis tarafından 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Denetimlerde gerekli belgeleri olmayan 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kent merkezinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirilen denetimlerde yabancı uyruklu şahısların kimlik ve belge kontrolleri yapıldı. Denetimler esnasında üzerinden kimlik bulunmayan yabancı uyruklu 6 kişi yakalanırken, şahıslar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan, denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da düzensiz göçmenlere yönelik polis denetimi

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da düzensiz göçmenlere yönelik polis denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Karahisar, Polis, GÖÇ, 3. Sayfa, Haber

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