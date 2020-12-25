Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da dördüncü sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da dördüncü sokağa çıkma kısıtlaması başladı

25.12.2020 22:31 | Son Güncelleme: 25.12.2020 22:35
Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da dördüncü sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 4'üncü haftasında polis ekipleri saat 21.00 itibariyle, sürücüleri ve yayaların denetlemeye başladı.

Afyonkarahisar'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 4'üncü haftasında polis ekipleri saat 21.00 itibariyle, sürücüleri ve yayaların denetlemeye başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı saat 21.00 itibarıyla Afyonkarahisar'da da başladı. Afyonkarahisar kent merkezinde Zafer Meydanı'nda ve şehrin birçok kavşak noktasında araç ve yaya trafiği, kısıtlama öncesinde durma noktasına geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, şehirlerarası yollar dahil olmak üzere kentte 7 uygulama nokta oluşturuldu. Kısıtlama öncesinde polis ekipleri, sürücüleri ve yayaları, evlerine gitmeleri yönünde uyardı. Kısıtlamanın başladığı 21.00'den sonra ise polis ekipleri sokakta olanların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayanlara da tutanak tutuldu. Tutanakların cezaya dönüşmesi halinde de kişi başı 3 bin 150 lira idari para cezası kesilecek. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da dördüncü sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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