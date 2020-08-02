Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tescilsiz motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
02.08.2020 22:23 | Son Güncelleme: 02.08.2020 22:26
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tescilsiz motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İhsan Yöğen (22) idaresindeki tescilsiz motosiklet, Karamık köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü Yöğen ile motosikletteki Ferdi Aktaş (23) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.
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Kaynak: AA