Afyonkarahisar'da cadde ve sokaklarda korona virüs denetimi

Afyonkarahisar'da cadde ve sokaklarda korona virüs denetimi Afyonkarahisar'da polis ve İl Salgın Denetim ekipleri korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında kent merkezinde yoğunluğun fazla olduğu yerlerde maske, mesafe ve sigara denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar'da cadde ve sokaklarda korona virüs denetimi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da polis ve İl Salgın Denetim ekipleri korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında kent merkezinde yoğunluğun fazla olduğu yerlerde maske, mesafe ve sigara denetimi yapıldı.

Korona virüs vakalarının son günlerde artış gösterdiği Afyonkarahisar'da denetimler sıklaştırıldı. Afyonkarahisar İl Salgın Denetim ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kentin en işlek caddelerinden Uzunçarşı ve Tuzpazarı caddelerinde vatandaşlarla, esnaflara yönelik korona virüs kapsamında maske, mesafe ve sigara denetimi yapıldı. Bazı esnaf ve vatandaşların maskesini doğru kullanmadığını tespit eden ekipler uyarılarda bulundu. Vatandaşlar ise yemek yemek için maskelerini çıkardıklarını ifade ettiler. Kent merkezinde belirli aralıkla yoğunluğun fazla olduğu saatlerde denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAYATİ KANAT