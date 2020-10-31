Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da bir köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da bir köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı

31.10.2020 12:13 | Son Güncelleme: 31.10.2020 12:16
Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da bir köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Son dakika haber... Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Akpınar köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Akpınar köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Bayat Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 19 Ekim'den itibaren Akpınar köyünde uygulanan Kovid-19 karantinasının yaşanan olumlu gelişmelerin ardından kaldırılmasına karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı 7 günlük Kovid-19 tedbirleri denetimlerinin sonuçlarını açıkladı
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı 7 günlük Kovid-19 tedbirleri denetimlerinin sonuçlarını açıkladı
Son dakika haberleri: İngiltere'de polis Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriye müdahale etti
Son dakika haberleri: İngiltere'de polis Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriye müdahale etti
Son dakika haberleri | Tunceli'de gençlere 'yaşlıları korumak için Kovid-19 tedbirlerine uyun' çağrısı
Son dakika haberleri | Tunceli'de gençlere "yaşlıları korumak için Kovid-19 tedbirlerine uyun" çağrısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Fuat Oktay Donald Trump Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Halil Sezai Demet Özdemir Birkan Sokullu
Spor Falcao Okan Buruk Erol Bulut Metin Oktay Mustafa Cengiz
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da bir köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 12:18:58. #1.14#
title