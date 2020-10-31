Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da bir köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı
31.10.2020 12:13 | Son Güncelleme: 31.10.2020 12:16
Son dakika haber... Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Akpınar köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Akpınar köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.
Bayat Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 19 Ekim'den itibaren Akpınar köyünde uygulanan Kovid-19 karantinasının yaşanan olumlu gelişmelerin ardından kaldırılmasına karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz