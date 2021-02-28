Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da bir evin bahçesinde patlamamış top mermisi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da bir evin bahçesinde patlamamış top mermisi bulundu

28.02.2021 22:51 | Son Güncelleme: 28.02.2021 22:54
Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da bir evin bahçesinde patlamamış top mermisi bulundu

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde, Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi bulundu.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde, Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Hendek Sokak'ta yaşayan S.I, (57) evinin bahçesinde çalıştığı esnada toprakta patlamamış top mermisi buldu.

S.I'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen 76'lık top mermisi için çevrede emniyet aldı.

İncelemenin ardından mühimmat, İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından arazide kontrollü şekilde imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Berat Albayrak Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Aleyna Tilki Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ünal Karaman Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da bir evin bahçesinde patlamamış top mermisi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 22:54:42. #1.16#
title