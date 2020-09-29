Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı
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Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı

29.09.2020 20:05 | Son Güncelleme: 29.09.2020 20:40

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, beldede Kovid-19 testlerinde pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması, hastalığın yayılmasını önlemek ve tedbir amacıyla karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca resmi ve özel kurumlarda görev yapanların bu süre içinde izinli sayılmalarına, temel ihtiyaçların giderilmesi için her aileden sadece bir kişinin dışarıya çıkmasına, bakkal, kasap ve tüp satışı yapan yerler hariç tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verildiği kaydedildi.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca idari yaptırım cezası uygulanacağı bildirildi.

Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı
Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı
Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı
Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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