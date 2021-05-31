Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da bina boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
Edinilen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 4 binanın arasındaki boşluğa düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 4 binanın arasındaki boşluğa düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ece Mahallesi'nde binalar arasına düşen kedinin sesini duyan bir iş yeri çalışanı, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle indikleri alandan kediyi kurtardı.
Ekipler, gözleri iltihaplanan kediyi veteriner hekime götürdü.
Tedavi ve beslenmesinin ardından kedinin doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy