Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 3 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 3 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 3 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Yeşilyurt köyünde önceden kız alıp verme meselesinden aralarında husumet bulunan iki aile fertleri, tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.K, (23) temin ettiği av tüfeğiyle, H.K, (40) P.K, (39) ve G.K'ye (38) ateş etti.

Saçmaların vücutlarının çeşitli yerlerine isabet ettiği H.K, P.K. ile G.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Av tüfeğiyle yaralanan 3 kişi ile kavga sırasında yaralanan O.K. ambulansla önce Çay Devlet Hastanesine ardından da Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.

Tedavileri tamamlanan yaralılardan O.K, H.K. ile kavgaya karışan O.E.K. (18), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan P.K. ile G.K'nın da hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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