Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

31.12.2020 12:53 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:22
Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da 3 otomobil ve bir hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da 3 otomobil ve bir hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Emine Hesna Kandır yönetimindeki 34 PY 0801 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolunda, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ANS kampüsü kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 YB 2847 plakalı otomobil ve sürücüsünün öğrenilemediği 03 AAN 543 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, 34 PY 0801 plakalı otomobilin sürücüsü, AKÜ Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM) Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır ile yine AKÜ'de çalışan, kazaya karışan 03 BS 249 plakalı otomobilin sürücüsü Menderes Çetin yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten verilen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

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