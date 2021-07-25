Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kamyonet ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.