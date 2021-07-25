Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kamyonet ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kamyonet ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Erdi Yüksel (27) idaresindeki 06 KG 633 plakalı otomobil, Otogar Mahallesi Başmakçı Kavşağı'nda Mahir Özkul (49) yönetimindeki 35 ANE 400 plakalı kamyonet ile Kadir Coşkun (30) 03 ACG 778 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan Muhammet Şafak Başaran (25), Abdülkadir Başaran (27) Hilmi Yeter Şeker (37), İpek Bulak (32) ve Servet Said Arık (48) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Servet Said Arık, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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