Son dakika haberleri | Afyonkarahisar?da 23 asker karantinaya alındı
Son dakika gelişmesine göre AFYONKARAHİSAR'da koronavirüs testi pozitif çıkan 2 er ile bunlarla temaslı olan 20 er ve rütbeli 1 asker öğrenci yurdunda karantinaya alındı.
19.09.2020 21:33 | Son Güncelleme: 19.09.2020 21:33
AFYONKARAHİSAR'da koronavirüs testi pozitif çıkan 2 er ile bunlarla temaslı olan 20 er ve rütbeli 1 asker öğrenci yurdunda karantinaya alındı.
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Kaynak: DHA