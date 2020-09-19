Son dakika haberleri | Afyonkarahisar?da 23 asker karantinaya alındı Son dakika gelişmesine göre AFYONKARAHİSAR'da koronavirüs testi pozitif çıkan 2 er ile bunlarla temaslı olan 20 er ve rütbeli 1 asker öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

AFYONKARAHİSAR'da koronavirüs testi pozitif çıkan 2 er ile bunlarla temaslı olan 20 er ve rütbeli 1 asker öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Kaynak: DHA