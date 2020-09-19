Son dakika haberleri | Afyonkarahisar?da 23 asker karantinaya alındı
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Son dakika haberleri | Afyonkarahisar?da 23 asker karantinaya alındı

Son dakika gelişmesine göre AFYONKARAHİSAR'da koronavirüs testi pozitif çıkan 2 er ile bunlarla temaslı olan 20 er ve rütbeli 1 asker öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Son dakika haberleri | Afyonkarahisar?da 23 asker karantinaya alındı
19.09.2020 21:33 | Son Güncelleme: 19.09.2020 21:33

AFYONKARAHİSAR'da koronavirüs testi pozitif çıkan 2 er ile bunlarla temaslı olan 20 er ve rütbeli 1 asker öğrenci yurdunda karantinaya alındı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Ali Fuat GÜÇLÜER
Ali Fuat GÜÇLÜER
DHA Editörü
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