Son dakika haberleri... Afyonkarahisar Belediyesi 15. Geleneksel Sünnet Şöleni

Son dakika habere göre Afyonkarahisar Belediyesince düzenlenen 15. Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 59 çocuk sünnet ettirildi.

Afyonkarahisar Belediyesince düzenlenen 15. Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 59 çocuk sünnet ettirildi.

Kentte, konvoy ile başlayan organizasyon, Zafer Meydanı'nda Afyonkarahisar Belediyesinin Mehteran Takımı konseri ve kına gecesiyle devam etti.

Özel bir hastanede 59 çocuk, uzman cerrah doktorlar tarafından yapılan ön muayenenin ardından sünnet edildi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, sünnet olan çocukları hastanede ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Zeybek, burada gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl sünnet şöleni organizasyonun yapılmadığını söyledi.

Belediye Sosyal İşler Müdürlüğünün bu yıl başlattığı organizasyon kapsamında 59 çocuğun sünnetinin yapıldığını dile getiren Zeybek, "İnşallah, bundan sonraki süreçte de salgın tedbirlerine uygun şekilde etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Ayrıca, bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz