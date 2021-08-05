Son dakika haberleri: Afyonkarahisar ambulans ve UMKE ekipleri yangın bölgesinde
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Son dakika haberleri: Afyonkarahisar ambulans ve UMKE ekipleri yangın bölgesinde

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar ambulans ve UMKE ekipleri yangın bölgesinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'dan 4 ambulans ve UMKE ekibi Manavgat ve Marmaris'te yangından etkilenen itfaiyeci ve vatandaşlara ilk yardım hizmeti sağlıyor.

Afyonkarahisar'dan 4 ambulans ve UMKE ekibi Manavgat ve Marmaris'te yangından etkilenen itfaiyeci ve vatandaşlara ilk yardım hizmeti sağlıyor.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 4 ambulans ve UMKE ekipleri yangın bölgesinde yanık, kesi ve dumandan etkilenen vatandaşların yardımına koşuyor. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Manavgat ve Muğla Marmaris merkezli başlayan orman yangınına sağlık tedbiri olarak Müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen 4 ambulans ekibi ve 2 UMKE ekibi 27 Temmuz'dan bu yana yangın yerlerinde hizmet veriyor. Yanık, kesi veya dumandan etkilenme şikayeti ile gelen itfaiyeci yerel halk ve gönüllülere müdahale eden sağlık ekiplerimiz zaman zaman evi, köyü zarar görmüş yerel halka da teselli vererek psikolojik destek sağlıyor" denildi. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar ambulans ve UMKE ekipleri yangın bölgesinde
Son dakika haberleri: Afyonkarahisar ambulans ve UMKE ekipleri yangın bölgesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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