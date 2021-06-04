Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'a, Hatay'dan şehit ateşi düştü
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Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'a, Hatay'dan şehit ateşi düştü

Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'a, Hatay'dan şehit ateşi düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Hatay'da askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Afyonkarahisarlı Uzman Çavuş Necati Yatkak'ın baba ocağına ateş üstü.

Hatay'da askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Afyonkarahisarlı Uzman Çavuş Necati Yatkak'ın baba ocağına ateş üstü. Şehidin bir silah arkadaşının ardından sosyal medyadan yaptığı 'Gidişinle bizi üzdün be gardaşım, mekanın cennet olsun' paylaşımı ise yürekleri dağladı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Hassa yolu üzerinde askeri aracın kaza yapması sonucu Uzman Çavuşlar Halit Altun ve Necati Yatkak şehit düştü. Olayın ardından şehit Yatkak'ın Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca köyündeki baba ocağına ateş düştü. Şehit haberinin gelmesi ile şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası Hayrettin, annesi Ummuhan Yatkak ve 6 kardeşi acılı haberi alır almaz adeta yıkıldı. Sinir krizleri geçiren aile üyelerine evin önünde hazır bekletilen 112 Acil servis ekipleri müdahale etti. Şehit haberinin ardından ilçe protokol üyeleri ile askeri erkan Yatkak ailesine taziye için geldi.

ŞEHİDİN ARKADAŞININ PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

Şehit Yatkak'ın geçtiğimiz haftalarda boşandığı ve 2 yaşında bir erkek çocuğu olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şehidin bir asker arkadaşının ise şehit Yatkak'ın fotoğrafı ile sosyal medyadan 'Yaktın bizi devrem Rabbim ailene sabır versin, vatan sağ olsun. Gidişinle bizi üzdün be gardaşım, mekanın cennet olsun' notu ile yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı.

(İHA)

Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'a, Hatay'dan şehit ateşi düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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