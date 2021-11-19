Son dakika haberleri: Afrin'de PKK/YPG'den füzeli saldırı: 3 ölü, 10 yaralı (2) - Haberler
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Son dakika haberleri: Afrin'de PKK/YPG'den füzeli saldırı: 3 ölü, 10 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Afrin'de PKK/YPG'den füzeli saldırı: 3 ölü, 10 yaralı (2)

Son dakika haber... MSB'DEN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığı, Afrin kent merkezine terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan füzeli saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin kent merkezine terör örgütü PKK/ Ypg tarafından yapılan füzeli saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarından birini daha gerçekleştirdi. Afrin kent merkezine 6 füze atan teröristler ilk belirlemelere göre 3 masum sivili katlederken 10 sivili de yaraladı. Belirlenen terör hedefleri TSK tarafından derhal ateş altına alındı" ifadelerine yer verildi.

ANKARA,


Son dakika haberleri: Afrin'de PKK/YPG'den füzeli saldırı: 3 ölü, 10 yaralı (2)

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